Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf Moped aufgefahren, Jugendlciher leicht verletzt

BeinrodeBeinrode (ots)

Ein Mopedfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall auf der B 247 leicht verletzt. Er befuhr gegen 7.25 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Dingelstädt und beabsichtigte in der Ortslage Beinrode nach links abzubiegen. Der 17-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Golfs kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf die Simson auf. Der Jugendliche wurde medizinisch versorgt. An der Unfallstelle kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell