Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sicherheitsdienst verschreckt Einbrecher in Spielothek

NordhausenNordhausen (ots)

Alarmauslösung in der Spielothek, in der Uferstraße, am Montagmorgen. Unbekannte waren zwischen 7.40 und 7.50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen. Sie durchsuchten Schränke, den offenen Tresor und offene Geldkassetten. An einem Zigarettenautomaten scheiterten der oder die Einbrecher. Der alarmierte Sicherheitsdienst traf nach wenigen Minuten am Tatort ein und störte so vermutlich die Täter. Die konnten, noch vor Eintreffen der Polizei, flüchten. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Sie sucht nun Zeugen, denen kurz vor 8 Uhr Personen im Bereich der Uferstraße aufgefallen sind, die fluchtartig aus Richtung Spielothek gerannt kamen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen. Zur Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Die Poliezi erhofft sich Hinweise zu dem oder den Tätern von der vorhandenen Videoaufzeichnung.

