Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbelehrbarer ohne Führerschein gestoppt

NiederorschelNiederorschel (ots)

Einen 39-jährigen Autofahrer, in seinem Opel Astra, stoppten Polizisten am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in der Bergstraße. Der Mann, der den Polizisten hinreichend wegen verschiedener Verkehrsdelikte bekannt war, ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Opel ist nicht zugelassen, ein Drogentest verlief positiv. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell