Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Keller überrascht

NordhausenNordhausen (ots)

In insgesamt sieben Kellerräume in der Hardenbergstraße drangen Unbekannte in der Nacht zum Montag ein. Gegen 4.50 Uhr überraschte sie hierbei ein Anwohner. Sie ließen ihr Einbruchswerkzeug und bereits bereitgestelltes Diebesgut zurück und ergriffen die Flucht in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Nach Zeugenaussagen soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren gehandelt haben. Zur Schadenshöhe wird noch ermittelt. Auch in der Wolfstraße kam es zu einem Kellereinbruch. Dort entwendeten der oder die Täter Getränke. Hinweise zu den Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

