LPI-NDH: Arthur aus Stall gestohlen

Zu einem außergewöhnlichen Diebstahl kam es in den Morgenstunden des vergangenen Samstag in Greußen. In der Schwarzburger Straße brachen unbekannte Täter eine private Stallung auf und entwendeten hier ein schwarzes Shetland-Pony namens "Arthur". Die Polizei nahm am Tatort Spuren sowie die Anzeige auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu Täter oder Tat machen können,, werden gebeten, sich bei der unten genannten oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

