LPI-NDH: Kupferdiebe

Kupferdiebe waren in der Nacht zum Freitag in Bad Frankenhausen aktiv. Von einem Hotel Am Schachteberg stahlen der oder die Diebe Kupferrohre und mehrere Meter Dachabdeckung aus Kupfer. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

