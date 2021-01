Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten eines Wohnhauses gesprengt

IlfeldIlfeld (ots)

Ca. 100 Euro Schaden richtete ein Böller am Donnerstagabend am Briefkasten eines Wohnhauses an. Unbekannte ließen den Knaller gegen 21 Uhr in der Schröderstraße detonieren. Die alarmierten Polizisten stellten Reste des Tatmittels sicher.

