Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beschädigt, der Staatschutz ermittelt

NordhausenNordhausen (ots)

Schon wieder ist in Nordhausen ein Wahlkreisbüro beschädigt wurden. Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Büro der Partei die Linke angriffen, war nun das Büro der SPD Ziel einer Attacke. In der Nacht zum Freitag hatten es Anwohner am Markt knallen hören. Sie verständigten die Polizei, die wenig später am Markt, dem Tatort, eintraf. Unbekannte zündeten an der Tür Feuerwerkskörper, die dadurch beschädigt wurde. Zur Höhe des Sachschadens sind noch keine konkreten Aussagen möglich. Die Ermittlungen hat der Staatschutz der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell