Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

SondershausenSondershausen (ots)

Zeugenaussagen überführten am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer in Sondershausen. Der 30-Jährige beabsichtigte gegen 21.40 Uhr in der Weizenstraße rückwärts eizuparken. Hierbei stieß er gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Im Anschluss verschwand er in einem der Hauseingänge eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Unfallortes , ohne die Polizei vom Unfall zu informieren. Ein Zeuge verständigte diese aber, da ihm der unsichere Gang am Fahrer aufgefallen war. Kurze Zeit später hatten die Beamten den angetrunkenen Fahrer ermittelt. Er musste mit zur Blutentnahme. Die Ermittlungen dauern an.

