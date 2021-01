Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bemalte Wegweiser, die Polizei sucht Zeugen (FOTO)

GeismarGeismar (ots)

Im November 2020 meldete das Straßenbauamt der Polizei in Heiligenstadt Schmierereien und angebrachte Fußballaufkleber an verschiedenen Wegweisern. Betroffen sind Hinweisschilder an der L 1007 zwischen Großtöpfer und der Landesgrenze Hessen, an der L 1003 am Abzweig Lehna sowie an der K 127 am Abzweig Wiesenfeld. Weitere Schmierereien finden sich auch an der L 1007 zwischen Ershausen und Geismar. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen möglicherweise Personen an den Wegweisern aufgefallen sind und die sich möglicherweise mit ihren Malereien gebrüstet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

