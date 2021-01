Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw Plane aufgerissen

WertherWerther (ots)

Ca. 4000 Euro sind die Folge eines Unfalls am Mittwoch, gegen 18 Uhr, zwischen Wolkramshausen und Werther. Ein Sattelzug befuhr die Landstraße in Richtung Wolkramshausen, als dem Fahrer ein Pkw mit Aufblendlicht entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er dem Pkw aus. Hierbei streifte die Plane seines Aufliegers einen Baum und riss auf. Der unbekannte Pkw fuhr in Richtung Werther davon. Wer Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

