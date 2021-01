Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unangepasste Geschwindigkeit in der Kurve führt zu Unfall

RüdigershagenRüdigershagen (ots)

In der Leitplanke endete die Autofahrt eines 19-Jährigen am 6. Januar in Rüdigershagen. Der junge Mann befuhr mit seinem VW Golf die Ortslage, als er in einer Kurve von der Straße abkam und gegen die Planke prallte. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Golf musste abgeschleppt werden.

