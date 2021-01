Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Zigarettenautomat gesprengt

NordhausenNordhausen (ots)

Ein lauter Knall schreckte einen Anwohner am späten Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, in der Blumenstraße auf. Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Anschließend ergriffen die zwei Männer und eine Frau die Flucht. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Diensthund der Polizei zum Einsatz kam, verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und stellte den Zigarettenautomaten sicher. Die unbekannten Täter, die dunkel gekleidet waren, einer hatte eine weiße Kapuze und trug einen schwarzen Rucksack, erbeuteten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

