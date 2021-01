Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Bad TennstedtBad Tennstedt (ots)

Ein 11-jähriger Junge wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Tennstedt schwer verletzt. Er war beim Spielen auf die Darrgasse gelaufen, wo ihn ein herannahendes Auto erfasste. Während der 46-jährige Autofahrer unverletzt blieb, kam das Kind in ein Krankenhaus in Erfurt.

