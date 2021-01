Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beschädigt

Nordhausen (ots)

Eine Polizeistreife stellte am Mittwochvormittag Beschädigungen am Wahlkreisbüro der Partei die Linke in der Barfüßerstraße fest. Unbekannte hatten die Fensterscheibe des Büros beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

