Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl (FOTO)

Bild-Infos

Download

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

Der Besitzer eines E-Bikes stellte sein Fahrrad am Mittwoch, 30. Dezember 2020 gegen 21 Uhr, im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er es gegen 21.45 Uhr wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein schwarzes E-Bike des Herstellers Bergamont gestohlen hatten. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann etwas zum Verbleib des entwendeten E-Bikes sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell