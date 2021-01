Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Leitplanke kollidiert

NordhausenNordhausen (ots)

Schaden an Pkw und Schutzleitplanke verursachte ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstag, gegen 22.15 Uhr, in Nordhausen. Er beabsichtigte im Bereich einer Tankstelle im Industrieweg zu wenden, als er gegen die dortige Leitplanke prallte. Verletzt wurde niemand.

