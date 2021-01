Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Fahndung stehendes Fahrrad sichergestellt

NordhausenNordhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch stoppten Polizisten Am Salzagraben einen Radfahrer. Bei der Kontrolle des Mountainbikes stellte sich heraus, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Die Ermittlungen dauern an.

