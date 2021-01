Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug abgebrannt

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Am Dienstagmorgen brannte gegen 7.30 Uhr in Bad Langensalza ein Fahrzeug. Der Renault war im Illebener Weg abgestellt, als er plötzlich in Flammen aufging. Etwa eine halbe Stunde später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Fahrzeug für das Feuer ursächlich. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell