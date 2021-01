Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike aus Keller gestohlen

NordhausenNordhausen (ots)

Am Montag bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Grenzstraße, dass Unbekannte gewaltsam in ihren Keller eingedrungen waren. Der oder die Täter öffneten das Vorhängeschloss gewaltsam und erbeuteten aus dem Kellerverschlag ein schwarzes Mountainbike. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der 03631/960, entgegen.

