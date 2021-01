Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

NordhausenNordhausen (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Nordhausen abgesehen. Mehrere Zeugen hörten gegen 2.15 Uhr verdächtige Geräusche und sahen drei Personen, die sich am Automaten in der Hardenbergstraße zu schaffen machten. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten wenig später den beschädigten Automaten. Die Unbekannten hatten vergeblich versucht, ihn gewaltsam zu öffnen und flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der 03631/960, zu melden.

