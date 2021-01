Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glätte führt zu Unfall

HeyerodeHeyerode (ots)

Die Fahrerin eines Peugeot befuhr am Montag, gegen 9.15 Uhr, die Landstraße aus Richtung Hallungen in Richtung Heyerode. Kurz vor dem Eingang Heyerode verlor die 21-jährige Fahrerin auf glatter Fahrbahn die Kontrolle. Das Auto fuhr in den Straßengraben. Ein Leitpfosten wurde beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell