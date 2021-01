Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Auto

ArenshausenArenshausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte die Besitzerin eines Fiat am Sonntag in Arenshausen. Ihr Auto wurde durch Unbekannte beschädigt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit im Birkenweg abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

