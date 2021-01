Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

ArenshausenArenshausen (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntag, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, die Hauptstraße in Oppershausen. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild und einer Mauer. Anschließend verließ der Autofahrer die Unfallstelle. Die Polizisten stellten Fahrzeugteile des verunfallten Autos sicher. Wer Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

