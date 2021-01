Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an Obstbäumen - Zeugen gesucht

FaulungenFaulungen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde angezeigt, dass Unbekannte in der Gemeinde Faulungen 15 Zwetschgen,- und Pflaumenbäume abgeschnitten hätten. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich jedoch in den Zeitraum vor dem Jahreswechsel. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt eingeleitet.

