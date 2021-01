Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen durch Silvester-Böller

NordhausenNordhausen (ots)

Am Neujahrstag wurden die Beamten des ID Nordhausen zu mehreren Sachbeschädigungen, welche durch Silvester-Böller verursacht wurden, gerufen. Im ersten Fall wurden in der Bochumer Straße 4 Briefkästen durch Böller gesprengt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Eine weitere Anzeige wegen Saschbeschädigung nahmen die Beamten in der Wilhelm-Nebelung-Straße auf. Hier wurde eine Glasflsche, vermutlich durch einen Böller, zur Berstung gebracht. Die herumfliegenden Glassplitter beschädigten dabei ein Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wurde ebenfalls auf ca. 400 Euro eingeschätzt.

