Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuppen in Flammen

GroßbartloffGroßbartloff (ots)

In der Silvesternacht kam es gegen 0.20 Uhr zum Brand eines Schuppens in der Schulstraße. In dem Schuppen waren landwirtschaftliche Geräte und Maschinen abgestellt. Ein im Schuppen befindlicher Traktor wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache dauern an.

