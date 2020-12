Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Werkzeuge von Firmengelände gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

UrbachUrbach (ots)

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, begaben sich Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände eines Bauunternehmens in der Alten Leipziger Straße. Der oder die Täter verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu den abgestellten Firmenfahrzeugen und erbeuteten hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von über 20000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

