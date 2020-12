Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Scheune

WieheWiehe (ots)

Beute im Wert von insgesamt 150 Euro machten Einbrecher in Wiehe. Am Dienstag wurde der Einbruch in die Scheune Am Friedhof bemerkt. Der oder die Täter nahmen daraus eine Kreissäge und ein Notstromaggregat mit. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell