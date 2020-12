Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetener Gast in Gartenlaube

ArternArtern (ots)

Der Besitzer einer Gartenlaube bemerkte am Montagnachmittag, dass seine Laube in der Ankerallee aufgebrochen wurde. Als er sie betrat, stellte er einen Mann darin fest, der daraufhin die Flucht ergriff. Offenbar hatte er sich über mehrere Tage unberechtigt in der Laube aufgehalten. Gestohlen wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell