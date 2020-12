Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Supermarkt gestohlen

NordhausenNordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrradbesitzer am Montagnachmittag. Er schloss sein Mountainbike gegen 15.30 Uhr am Fahrradständer vor einem Supermarkt in der Halleschen Straße an. Als er etwa 20 Minuten später vom Einkaufen zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Fahrrad des Herstellers Rex im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hatten. Lediglich das angeschlossene Vorderrad ließen der oder die Diebe zurück. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

