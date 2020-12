Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Steinsäule kollidiert

WorbisWorbis (ots)

Der Fahrer eines Volvo befuhr am Montag, gegen 9.30 Uhr, die Querstraße in Richtung Franz-Weinrich-Straße. Als der 68-jährige Fahrer dort in den Kreisverkehr einbiegen wollte, verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und kollidierte dort mit einer aufgestellten Steinsäule, die hierbei umfiel. Der Volvo wurde ebenfalls beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt, kam aber zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell