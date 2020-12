Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleidercontainer ausgebrannt

LengefeldLengefeld (ots)

Am Montagmorgen stellte ein Zeuge im Horsmarweg einen ausgebrannten Altkleidercontainer fest. Die Feuerwehr musste den Container öffnen und die darin befindlichen Glutnester löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer möglicherweise beobachtet hat, wie sich jemand am Kleidercontainer zu schaffen machte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell