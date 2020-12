Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert und einfach weiter gefahren

GroßengotternGroßengottern (ots)

In der Nacht zu Montag entdecken Polizisten in der Mühlhäuser Straße, an der Einmündung zum Wertinger Weg, ein umgefahrenes Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Durch die Kollision wurde das Schild verbogen und aus der Halterung gerissen. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 2 Uhr. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

