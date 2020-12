Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto überschlagen - Fahrerin verletzt

KüllstedtKüllstedt (ots)

Auf einem Feld endete die Fahrt einer 21-Jährigen am Sonntagabend im Eichsfeld. Sie war mit ihrem Fiat gegen 20.40 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Struth in Richtung Küllstedt unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen, durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Die 21 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Fiat entstand ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell