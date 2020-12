Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt gescheitert - Zeugen gesucht

NordhausenNordhausen (ots)

Zwischen Donnerstag, 24. Dezember, und Sonntag, 27. Dezember, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Supermarkt in der Straße der Opfer des Faschismus einzudringen. Der Einbruchsversuch misslang, sodass der Markt nicht betreten werden konnte. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 2500 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

