Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

EichsfeldEichsfeld (ots)

In der Zeit vom 23.12.2020, 19:00 Uhr bis 24.12.2020, 14:00 Uhr wurden in Küllstedt zwei Sattelzugmaschinen angegriffen. Die Lkw waren in der Nähe des Sportplatzes ordnungsgemäß abgestellt. Der oder die unbekannten Täter brachen die Tanks an beiden Sattelzugmaschinen auf. Aus einem der Tanks wurden 150 Liter Diesel entwendet. Wie viel Diesel aus dem zweiten Tank entwendet wurde, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Des Weiteren gelangte Kraftstoff ins Erdreich und in den angrenzenden Bachlauf. Die Feuerwehr Küllstedt sowie der Umweltdienst Gunkel waren diesbezüglich im Einsatz.

Der oder die unbekannten Täter schlugen am Samstag, 26.12.2020 gegen 22:00 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Secondhandgeschäftes in der Heiligenstädter Innenstadt ein. Hierbei entstand Sachschaden. Laut ersten Angaben der Ladeninhaberin wurde aus dem Laden nichts entwendet.

