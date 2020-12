Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorsicht Wildwechsel

KyffhäuserkreisKyffhäuserkreis (ots)

Am 26.12. kam es auf der K530 zu zwei Wildunfällen.

Am Vormittag kollidierte ein Opelfahrer zwischen Niedertopfstedt und Trebra mit einem Reh, welches sowohl unachtsam als auch unvermittelt die Straße überquerte. Die Kollision war so schwer, dass das Wild am Unfallort verendete und das Fahrzeug des 54jährigen nicht mehr fahrbereit war.

Am Nachmittag startete ein größerer Greifvogel zwischen der B4 und Obertopfstedt vom Fahrbahnrand. Der Flug wurde jedoch abrupt beendet als ein 23jähriger mit seinem Pkw die Stelle gerade passierte. Durch den Zusammenstoß verendete das Tier und das Fahrzeug wurde beschädigt.

