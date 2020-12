Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an geparkten Auto

HeyerodeHeyerode (ots)

Unbekannte beschädigten von Sonntag zu Montag einen geparkten Iveco vor der Gärtnerei in der Strauchstraße. Sie machten sich am Rücklicht, dem Außenspiegel und der Frontlichtabdeckung zu schaffen. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

