Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelzug beschädigt

NordhausenNordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende durchtrennten Unbekannte die Stromleitung und die Luftleitung an einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug war in der Wertherstraße, im Ortsteil Hesserode, geparkt. Ein Bewegen des Fahrzeuges war somit unmöglich. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

