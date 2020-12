Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin nach Zusammenprall mit Autotür schwerst verletzt

SondershausenSondershausen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag in der Wilhelm-Külz-Straße. Eine Autofahrerin hatte gegen 10.20 Uhr vor einer Arztpraxis ihr Auto geparkt. Als sie die Fahrertür öffnete, stieß sie gegen das Fahrrad einer Seniorin. Die 78-jährige Radlerin war gerade dabei, am Auto vorbeizufahren. Sie stürzte und kam mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

