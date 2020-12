Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autos gestohlen

KleinfurraKleinfurra (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag in eine Autowerkstatt in der Straße der Jugend ein. Dort klauten sie einen schwarzen Audi Q 7, NDH-MN 6 und einen Audi RS 2 in blau, SDH-RS 315. Der entstandene Schaden wird auf ca. 40000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

