Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Defekte Heizung führt zu Feuerwehreinsatz

TrebraTrebra (ots)

Starke Rauchentwicklung führte zu einem Polizei-und Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Trebra. Aus einer Halle eines Agrarbetriebes drang starker Qualm. Die Kameraden der Feuerwehr gingen der Ursache nach und gaben schnell Entwarnung. Ein technischer Defekt in der Heizungsanlage führte zu einem Wärmestau, der gelagerte Sägespähne und Stroh oberhalb der Heizungsanlage in Brand setzte, jedoch ohne große, offene Flammen. Knapp zwei Stunden später war der Einsatz beendet. Ein hoher Schaden entstand, Ermittlungen zufolge, nicht.

