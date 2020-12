Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glück gehabt! Unfall ging glimpflich aus!

B 85 EtzlebenB 85 Etzleben (ots)

Am 19.12.2020, 12:00 Uhr ereignete sich auf der B 85 am Abzweig Hemleben ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 49jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Landstraße von Hemleben kommend, um auf die B 85 aufzufahren. Hierbei übersah er aufgrund der Sonneneinstrahlung einen 69jährigen Radfahrer, welcher die B 85 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Zum Glück wurde der Radfahrer nur leicht verletzt und konnte nach ärztlicher Behandlung wieder nach Hause entlassen werden. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

