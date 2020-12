Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großeinsatz der Polizei - zwei Menschen mit Stichverletzungen im Krankenhaus, Festnahme des Tatverdächtigen

SondershausenSondershausen (ots)

In einem Wohnhaus in Berka kam es am Sonntagmorgen zu einer Bluttat. Ein 34-jähriger Mann steht im Verdacht, kurz nach 6 Uhr, auf seine 54-jährige Mutter und deren 58-jährigen Lebensgefährten eingestochen zu haben. Den Schwerverletzten gelang es die Rettungskräfte zu verständigen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, erfolgte die Festnahme des 34-Jährigen in einem nahegelegenen Waldstück. Ein Zeuge hatte den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch sind die Hintergründe der Tat unklar. Der Tatverdächtige soll noch am Vormittag vernommen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell