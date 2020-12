LPI-NDH: Straftaten

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Zu einer Brandstiftung kam es am Freitag, 18.12.2020 in Pfaffschwende. Hier zündeten der oder die unbekannten Täter abgeholzte Baumstämme an. Durch die Feuerwehren Pfaffschwende und Großtöpfer konnte der Brand gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden entstanden ist. Eine Anzeige wegen Brandstiftung ist aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Am Freitag, 18.12.2020 machten sich zwei unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Ortslage Rüdigershagen zu schaffen. Ein Zeuge konnte gegen 22:30 Uhr beobachten, wie zwei junge Männer im scheinbaren Alter von 20 Jahren mit einem akkubetriebenen Winkelschleifer und einem Hebelwerkzeug versuchten den Automaten aufzubrechen. Der Aufbruch misslang, so dass nur der Automat in Mitleidenschaft gezogen, jedoch keine Zigaretten entwendet werden konnten. Der Zeuge beschrieb einen Täter mit einer Körpergröße von 180cm. Dieser trug eine schwarze Jeanshose sowie eine schwarze Jacke. Der zweite Täter wurde mit einer Körpergröße von 170 cm beschrieben. Der kleinere von beiden trug eine graue Jacke mit orangefarbener Kapuze und eine blaue Jeanshose. Hinweise zu den Tätern oder Tatumständen nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Am Samstag, 19.12.2020 wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr ein Gartenhaus am Ortsrand von Silberhausen angegriffen. Dem oder den unbekannten Tätern gelang es nicht die Tür zum Gartenhaus aufzuhebeln. Dennoch konnte ein Geräteschuppen gewaltsam geöffnet werden. Hieraus wurde ein Benzinrasenmäher entwendet.

