Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen/ThüringenMühlhausen/Thüringen (ots)

Am Freitag, den 18.12.2020 kam es an der Kreuzung Kasseler Straße/ Marcel-Verfaillie-Allee in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines PKW Hyundai befuhr die Kasseler Straße aus Richtung Pfafferode kommend und beabsichtigte nach links in die Marcel-Verfaillie-Alle abzubiegen. Dabei übersah sie einen PKW BMW, der die Kreuzung aus Richtung Wanfrieder Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000,- Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

