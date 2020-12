Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Straßenlaterne kollidiert und weitergefahren

HolbachHolbach (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein Lkw die Neubauernsiedlung aus Richtung Günzerode. Dort musste der Fahrer wenden. Hierbei stieß er gegen eine Straßenlaterne, die aus dem Fundament gehoben wurde. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und fertigte Fotos vom Unfallhergang und dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs. Das war auch gut so, denn der Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Ermittlungen dauern an.

