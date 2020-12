Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag meldete der Eigentümer eines Mopeds den Diebstahl seines Zweirades. Die Simson S 51 stand auf einem Gartengrundstück in der Gartenanlage am Grauen Berg in der Frauenstraße. Das Moped ist silberfarben und nicht zugelassen. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Wann sich der Diebstahl ereignete, ist noch unklar. Am 6. Dezember stand das Moped noch da.

