Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in der Wohnung

MühlhausenMühlhausen (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte am Mittwochabend, um in deren Wohnung, in der Felchtaer Straße, einzubrechen. Zwischen 19 und 21.30 Uhr brachen sie die Haustür des Mehrfamilienhauses und im Anschluss die Wohnungstür auf. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Mit Bekleidung, einer Geldbörse und einem Schlüssel verschwanden die Einbrecher. Der Beuteschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen, möglicherweise wurden Einbruchsgeräusche wahrgenommen oder fremde Personen im Haus beobachtet, nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

